В Саратовской области температура упадет до плюс 5 градусов ночью

В регионе объявлено предупреждение из-за опасных погодных явлений.

В пятницу, 14 августа, на территории Саратовской области прогнозируются опасные и неблагоприятные метеорологические явления. По данным синоптиков, в течение суток ожидается переменная облачность: ночью преимущественно без осадков, днём местами возможен небольшой дождь и гроза.

Ветер северо-западный со скоростью 6–11 м/с, порывы ночью могут достигать 13 м/с, днём — до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10°, на возвышенных участках — до +15°. Днём столбики термометров поднимутся до +18…+23°.

Особую тревогу у специалистов вызывает пожарная обстановка. До 17 августа местами в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса (оранжевый уровень). В ГУ МЧС предупредили, что в связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, распространением огня на населённые пункты, линии электропередачи и связи. Не исключено появление термических аномалий.

Наиболее высокий риск возникновения природных пожаров прогнозируется на территории 20 муниципальных образований. В зоне особого внимания — Александрово-Гайский, Ершовский, Дергачёвский, Фёдоровский, Питерский, Ровенский, Советский, Новоузенский, Озинский, Перелюбский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Новобурасский, Петровский, Воскресенский, Энгельсский, Татищевский районы, а также город Саратов и ЗАТО Светлый.

Жителям региона рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности и быть внимательными при нахождении на открытом воздухе.

Ольга Сергеева