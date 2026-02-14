Саратовцам предлагают купить на субботней ярмарке продукты для киселя, сбитня и взвара

На саратовской ярмарке можно будет закупиться не только к Масленице, но и для приготовления традиционных русских напитков.

Сегодня, 14 февраля, на Театральной площади вновь откроется сельскохозяйственная ярмарка. Она заработает после перерыва — и как раз в преддверии Масленой недели.

Местные производители привезут всё для праздничного стола: продукты для блинов (и тесто, и начинку), а также ингредиенты для исконно русских напитков — киселя, сбитня, взвара и травяных чаев.

Ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00. Успеете и к Масленице подготовиться, и традиции вспомнить, — обещают организаторы.

Алиса Эай