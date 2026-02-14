Областная ГАИ предупреждает: на саратовские трассы опустился густой туман

Региональная Госавтоинспекция обратилась к водителям в связи с ухудшением погоды.

На дорогах области местами густой туман — видимость не превышает 150–300 метров.

В ведомстве призвали автомобилистов быть предельно осторожными и соблюдать простые правила:

— снизить скорость и увеличить дистанцию;

— включить противотуманки или ближний свет;

— избегать резких манёвров;

— при сильном тумане — остановиться на безопасной обочине и переждать;

— следить за знаками и указателями.

Туман — не повод для спешки. Берегите себя и своих пассажиров, — отметили в дорожной полиции.

Ольга Сергеева