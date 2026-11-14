Саратовцам предлагают минимум 4,4 млн за первый год на фронте СВО

В Саратовской области увеличили региональную выплату контрактникам до 1,2 млн рублей.

Жителям Саратовской области, заключившим контракт с Минобороны для участия в СВО, увеличили региональную выплату. Распоряжение подписал губернатор Роман Бусаргин. С 15 ноября выплата составит 1,2 миллиона рублей.

Таким образом, в первый месяц службы жители региона могут получить минимум 2 миллиона рублей: 400 тысяч — федеральная выплата, 1,2 миллиона — региональная, от 200 тысяч — муниципальная, от 210 тысяч в месяц — зарплата. За первый год службы военнослужащий получит не менее 4,4 миллиона рублей. Контрактникам также положены льготы, включая списание просроченных кредитных долгов на сумму до 10 миллионов рублей.

Напомним, в 2026 году размер региональной выплаты менялся несколько раз: с января — 1 миллион рублей, с февраля по октябрь — 2 миллиона, с ноября — 1 миллион рублей.