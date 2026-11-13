В Энгельсе обсудили управление домами и отопительный сезон с участием прокуратуры

Сегодня в Энгельсе по инициативе заместителя председателя правительства области Александра Стрелюхина состоялось межведомственное совещание, посвящённое управлению многоквартирными домами и прохождению отопительного сезона. В нём приняли участие прокурор города Роман Яценко, министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин, глава ГЖИ Станислав Данилов, представители фонда капремонта, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также старшие домов. Такой формат позволяет видеть проблему с разных сторон и решать её системно.

Для повышения управляемости отрасли в муниципалитете провели организационные изменения: единый Комитет ЖКХ разделили на два — по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству, а в Комитет ЖКХ дополнительно включили Управление муниципального жилищного фонда. Теперь все вопросы, связанные с управлением домами, содержанием жилфонда и обеспечением энергоресурсами, сосредоточены в одной структуре. Это позволяет быстрее принимать решения и держать на контроле каждый участок.

Муниципальный жилищный контроль уже даёт результаты в отношении недобросовестных управляющих компаний. Эту работу продолжат совместно с ГЖИ и прокуратурой, чтобы понуждать УК качественно обслуживать жильё и придомовые территории. Отопительный сезон район начал в штатном режиме, отдельные жалобы отрабатываются точечно.

В блоке «вопросы — ответы» разобрали наиболее острые темы и зафиксировали исполнение поручений за профильными структурами. Совещание длилось более двух часов. Такие встречи планируется проводить регулярно, чтобы выстроить чёткое взаимодействие между администрацией, надзорными органами и управляющими компаниями и оперативно снимать острые вопросы в ЖКХ