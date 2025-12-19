Саратовцам предлагают на ярмарках купить продукты со скидкой для новогоднего стола

В Саратове на ярмарках выходного дня представлен широкий ассортимент продуктов для праздничного стола.

Торговые площадки работают на рынке в посёлке Юбилейный, у пересечения улиц Томская и Пензенская в Заводском районе, а также на Театральной площади.

Гости ярмарок могут приобрести товары напрямую от местных фермеров и производителей. В ассортименте — свежее мясо и птица, молочная и плодоовощная продукция, яйца, хлеб, бакалея и растительное масло.

Также доступны сезонные продукты: травяные сборы, сухофрукты, мёд, соленья, рыба и кондитерские изделия к праздникам. Купить многие товары можно без наценки торговых сетей.

Ольга Сергеева