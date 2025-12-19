Саратовскую систему экстренного оповещения признали одной из лучших в России

На VI Международном форуме «Умный город – безопасная среда» саратовский проект занял второе место в конкурсе Национальной премии «Безопасный город».

В номинации «Предупреждение» региональная система оповещения получила высшую оценку экспертов, обойдя более 300 заявок из 54 регионов страны.

Награда подтверждает высокий уровень реализации проекта, осуществлённого при поддержке губернатора Романа Бусаргина. Модернизированная система обеспечивает мгновенное оповещение населения не только сиренами, но и речевыми сообщениями с конкретными инструкциями.

Ключевые возможности системы:

Гарантированный охват через перехват теле- и радиосигналов, даже при отсутствии интернета или смартфона.

Оперативное предупреждение об угрозах, включая БПЛА и сезонные риски (штормы, пожары, подтопления).

Проект стал результатом совместной работы специалистов «Безопасного региона», управления региональной безопасности и группы компаний ЦРТ. Тестовые включения новых сирен, проводившиеся в области в последнее время, были частью этой масштабной модернизации. Об этом сообщил глава регионального управления безопасности правительства региона Юрий Юрин.

Ольга Сергеева