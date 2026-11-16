Саратовцам предлагают недвижимость и транспорт банкротов на государственных маркетплейсах

Жители Саратова могут покупать собственность обанкротившихся должников через новый сервис «Витрина имущества банкротов».

Как сообщает УФНС по Саратовской области, ресурс делает конкурсную массу прозрачной и доступной: в каталоге — работающие предприятия, недвижимость, транспорт и дебиторская задолженность.

Активы покупают как для личных целей, так и для бизнеса или перепродажи; есть уточняющие фильтры (например, по автомобилю — год, модель, пробег, тип кузова). Разработчики — ФНС России и «Коммерсантъ Картотека».