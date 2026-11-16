Саратовскому дропперу грозит до 6 лет колонии за помощь в выводе 35 млн рублей

В Волжском районе Саратова 31-летний мужчина предстанет перед судом за помощь в незаконном выводе денег.

В январе 2020 года он стал директором фирмы и открыл счета, не собираясь вести деятельность, а электронные платёжные инструменты за вознаграждение передал другому лицу — в неконтролируемый оборот ушло более 35 млн рублей.

Дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ направлено в суд, фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы, материалы в отношении остальных участников выделены в отдельное производство.

Ранее в Аткарске мужчину посадили за неправомерный оборот более 466 тыс. рублей.