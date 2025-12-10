Саратовцам предлагают послушать песню «Матушка-Земля» на семи языках народов ПФО

Проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ представил финальный клип серии «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья».

Песня «Матушка-Земля» стала итогом полугодового музыкального путешествия по 14 регионам ПФО.

В композиции соединились народная мелодика и современная аранжировка, а особое звучание создаёт многоголосие: куплеты исполнены на семи языках народов округа — марийском, чувашском, мордовском, татарском, русском, башкирском и удмуртском.

В клипе снялись саратовские исполнители Алексей Живайкин, Ярослав Егоров, Татьяна Костина, Сергей Шалимов и группа Samhain’s Bread. Съёмки прошли на городских видах и ул. Волжской.

В серию проекта вошли клипы «Течёт река Волга», «Гляжу в озёра синие», «Как молоды мы были», «Вместе весело шагать», «Наш сосед», «Так случилось — мужчины ушли» и «Матушка-Земля». Все видео доступны в сообществе #МУЗЫКАВМЕСТЕ и на сайте полномочного представителя ПФО. Новый клип также покажут на региональных телеканалах.

Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и аппарата полномочного представителя Президента РФ в ПФО.