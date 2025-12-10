Михаил Исаев: Жители поселка Увек жалуются на холод в квартирах

Стабильное обеспечение качественными коммунальными ресурсами всех микрорайонов города — одна из приоритетных задач. Поселок Увек здесь не исключение

На основании поступивших от жителей обращений сегодня состоялась выездная встреча. Если по линии водоснабжения ситуация переведена в плановый режим (коммуникации отремонтированы, вода подается штатно), то к организации теплоснабжения возникли серьезные, принципиальные вопросы.

В микрорайоне действует новая, современная блочно-модульная котельная. Объект находится в эксплуатации ПАО «Т Плюс». Котельная работает в автоматическом режиме, но настройки оборудования не обеспечили необходимой температуры — от жителей поступали обоснованные жалобы на низкую температуру в помещениях.

Считаю подход энергетиков в данном случае недопустимым. Ссылаться на автоматические настройки, когда люди мерзнут, нельзя. Нужно проявлять участие и оперативность, регулировать параметры по факту погоды, не дожидаясь жалоб.

Считаю необходимым, обратиться в органы прокуратуры для правовой оценки действий ресурсоснабжающей организации.

Только после вмешательства муниципалитета оборудование было перенастроено, поквартирный обход подтвердил нормализацию температуры.

Для того чтобы исключить подобные ситуации в будущем, поставлена задача создать профильную рабочую группу. В ее состав вошли председатель комитета по ЖКХ Алексей Сидоров, жители поселка, глава районной администрации и представители ресурсоснабжающих организаций. Мы продолжим следить за ситуацией и защищать интересы жителей.