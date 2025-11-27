Саратовцам предлагают сообщить об экологически вредных объектах в регионе

Для природопользователей Саратовской области доступна государственная услуга по ведению реестра объектов, оказывающих вредное воздействие на экологию и подлежащих областному экологическому контролю и надзору. Информация об этом размещена в телеграм-канале Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Для получения государственной услуги «Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическому контролю (надзору)» необходимо подать заявление и соответствующие документы в электронном формате. Это можно сделать, заполнив специальную электронную форму заявки через федеральный портал государственных и муниципальных услуг или через официальный веб-сайт Росприроднадзора, перейдя по ссылке: https://clck.ru/ZGQpE.

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области предоставляет консультации по вопросам, связанным с получением этой государственной услуги. По всем возникающим вопросам можно обращаться в отдел нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды по телефону: 8 (8452) 49-05-32. Дополнительная информация также размещена на официальном сайте министерства по адресу: www.minforest.saratov.gov.ru.

Услуга позволяет вести учет выбросов вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, отходов производства, а значит — определять объекты, создающие экологические проблемы, и формировать современные методы решения. Такие мероприятия соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Дуся Иванова