В Саратовской области зафиксирован рост цен на восемь видов продуктов перед Новым годом

В Саратовской области подорожавших продуктов стало в два раза больше, чем подешевевших.

По данным Саратовстата на 24 ноября, за прошедшую неделю цены выросли на восемь видов товаров, тогда как снизились лишь на четыре. Таким образом, количество подорожавших позиций вдвое превысило число подешевевших.

Наибольший рост отмечен на томаты (+4,92%) и огурцы (+4,3%). В список подорожавших также вошли морковь, соль, творог, чай, свекла и детские фруктово-ягодные консервы.

Среди подешевевших товаров значительное снижение показал только репчатый лук (–4,13%). Небольшое падение цен затронуло картофель, свинину и сахар.

При этом на большей части основных продуктов питания существенных изменений цен не произошло — их стоимость оставалась стабильной либо изменялась в пределах 1%.

Ольга Сергеева