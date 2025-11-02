Саратовцам провели мастер-класс по приготовлению осеннего пирога с яблоками и тыквой

В Питерском районе Саратовской области состоялся кулинарный мастер-класс по созданию сезонной выпечки.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Учебная кухня», где участники освоили рецепт осеннего пирога с яблоками и тыквой.

Как пояснили в комплексном центре социального обслуживания района, осенний период с его богатым урожаем создает идеальные возможности для приготовления десертов. «Собранные плоды, наполненные солнечной энергией, позволяют создавать особенно вкусные угощения», — отметили организаторы.

Завершилось мероприятие дружеским чаепитием, во время которого участники продегустировали собственноручно приготовленное угощение.

Ольга Сергеева