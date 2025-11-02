Губернатор Бусаргин вручил свидетельства о занесении на Доску почета лучшим работникам

В рамках празднования Дня народного единства губернатор Саратовской области Роман Бусаргин вручил высшие региональные награды.

Первым лауреатом стал тракторист-машинист АО «Ульяновский» Ртищевского района Михаил Кузнецов, посвятивший сельскому хозяйству 32 года.

Механизатор освоил все виды сельхозтехники и выполняет полный цикл работ — от обработки почвы до уборки урожая. В прошлом году он обработал 4 618 гектаров посевов и намолотил 2 092 тонны зерновых.

Также на Доску почета занесен племзавод «Трудовой» Марксовского района. Предприятие является одним из лидеров региона — в 2024 году здесь произвели 77,5 тысяч тонн молока. В текущем году начата реализация инвестиционного проекта по строительству комплекса для молодняка КРС на 2140 голов с объемом инвестиций 953 млн рублей.

Ольга Сергеева