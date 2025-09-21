Саратовцам рассказали, чем веганство опасно для здоровья детей

Веганская диета опасна для детей из-за риска возникновения эрозий и язв желудка.

По словам врача Ирины Волгиной, это связано с дефицитом белка и незаменимых аминокислот в растительной пище, которые необходимы для ежедневного обновления слизистой ЖКТ.

Нехватка этих элементов может привести к эрозивно-язвенному процессу, кровотечениям и сбоям в работе пищеварения. Дети в веганских семьях часто страдают от недобора веса, слабого развития мышц, а также отставания в физическом и умственном развитии. Любые изменения в рационе ребенка должны проходить под контролем специалистов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ольга Сергеева