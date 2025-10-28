Саратовцам рассказали, что изменится в правилах взыскания долгов по налогам

С 1 ноября 2025 года налоговая задолженность может взыскиваться с физлиц и самозанятых без статуса ИП во внесудебном порядке.

Как сообщают Госуслуги, это коснется только бесспорных долгов — если по ним нет разногласий. Упрощение процедуры взыскания позволит сократить сопутствующие расходы, которые возникают при судебном порядке.

Основание: Федеральный закон от 31.07.2025 № 287-ФЗ

До 1 ноября

Взыскание налоговой задолженности было возможно только через суд. Это приводило к дополнительным расходам на госпошлину и пени, даже если у налогоплательщика не было возражений.

С 1 ноября

Если есть задолженность по налогам и истек срок исполнения требования, в течение 6 месяцев может применяться внесудебный порядок взыскания за счет денежных средств в банке.

В отношении спорной задолженности сохранится судебный порядок взыскания.

Для какой задолженности будет применяться внесудебный порядок

— задолженность у физлица без статуса ИП — по налогам, которые начисляются самостоятельно или налоговой инспекцией

— у налогоплательщика нет возражений по сумме

— на Едином налоговом счете нет средств для погашения долга

Если есть возражения

Налогоплательщик будет уведомлен о необходимости погасить задолженность. Если у него есть возражения по суммам, начисленным налоговой инспекцией, можно направить жалобу или заявление о перерасчете. После этого взыскание возможно только в судебном порядке.

Подробности о новом порядке — на сайте ФНС.

Подготовила Ольга Сергеева