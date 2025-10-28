Владимир Попов может стать зампредом правительства региона

Саратовская областная Дума рассмотрит кандидатуру Владимира Попова на должность заместителя председателя Правительства региона

Как ожидается, в сферу ответственности нового зампреда войдут вопросы общего и профессионального образования, защита прав детей-сирот, культура, спорт, туризм, молодежная политика и профилактика правонарушений несовершеннолетних. Он будет курировать работу министерств образования, культуры, спорта, комитета молодежной политики, а также комиссии по делам несовершеннолетних.

Сегодня, 28 октября, комитет Думы по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовал кандидатуру Владимира Попова к согласованию. Окончательное решение будет принято депутатами на предстоящем заседании заксобрания.

Об этом сообщает пресс-служба Саратовской областной Думы.