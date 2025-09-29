Саратовцам рассказали, что можно сделать вместе с детьми осенью

Проводите время с детьми. Несколько идей, чем можно заняться вместе, предложили Госуслуги.
Собрать гербарий
— устройте конкурс на самые красивые осенние листья
— создайте из засушенных листьев и цветов коллаж или картину
— сделайте осеннюю открытку
Устроить пикник
— выберите любимое место
— подготовьте угощение
— возьмите теплые покрывала
Погулять по осеннему лесу или парку
— сделайте красивые осенние фото
— покормите белок или птиц
— соберите листья, шишки и каштаны для поделок
Покататься на велосипеде
— устройте велопрогулку по городу
— найдите новый маршрут в парке или лесу
Провести фотосессию
— выберите место
— продумайте одежду и стиль. Осенью хорошо смотрятся вещи природных цветов: красные, оранжевые, коричневые, зеленые.
— подготовьте аксессуары. Например, пледы, тыквы, букеты из листьев, яркие зонтики
— возьмите термос с горячим напитком и перекус
Отправиться в поход
— заранее составьте маршрут. Он может быть на несколько часов или на целый день, в городе или на природе
— наденьте удобную обувь
— возьмите еду и теплое питье
Составить осеннюю композицию
— Примеры букетов и венков можно посмотреть в интернете или придумать самим.
Приготовить осенние блюда
— тыквенный суп или пирог
— печеные яблоки
— вареная кукуруза
