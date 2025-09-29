Саратовцам рассказали, что можно сделать вместе с детьми осенью

Проводите время с детьми. Несколько идей, чем можно заняться вместе, предложили Госуслуги.

Собрать гербарий

— устройте конкурс на самые красивые осенние листья

— создайте из засушенных листьев и цветов коллаж или картину

— сделайте осеннюю открытку

Устроить пикник

— выберите любимое место

— подготовьте угощение

— возьмите теплые покрывала

Погулять по осеннему лесу или парку

— сделайте красивые осенние фото

— покормите белок или птиц

— соберите листья, шишки и каштаны для поделок

Покататься на велосипеде

— устройте велопрогулку по городу

— найдите новый маршрут в парке или лесу

Провести фотосессию

— выберите место

— продумайте одежду и стиль. Осенью хорошо смотрятся вещи природных цветов: красные, оранжевые, коричневые, зеленые.

— подготовьте аксессуары. Например, пледы, тыквы, букеты из листьев, яркие зонтики

— возьмите термос с горячим напитком и перекус

Отправиться в поход

— заранее составьте маршрут. Он может быть на несколько часов или на целый день, в городе или на природе

— наденьте удобную обувь

— возьмите еду и теплое питье

Составить осеннюю композицию

— Примеры букетов и венков можно посмотреть в интернете или придумать самим.

Приготовить осенние блюда

— тыквенный суп или пирог

— печеные яблоки

— вареная кукуруза

Подготовила Ольга Сергеева