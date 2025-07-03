Саратовцам рассказали, что у них к лету выросла зарплата

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Новости Саратова
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Источник фото: ru.freepik.com

Рост зарплат в Саратовской области опережает среднероссийский.

По данным Минэкономики, реальные доходы жителей Саратовской области за январь-апрель 2025 года выросли на 4,9% с учетом инфляции, тогда как в целом по стране — на 3,8%. Номинальная средняя зарплата в регионе составила 61,4 тыс. рублей, что на 15,5% выше, чем годом ранее.

Лидеры по доходам:

  • Добыча полезных ископаемых — 93,2 тыс. руб.
  • Финансы и страхование — 87,7 тыс. руб.
  • IT и связь — 84,7 тыс. руб.

Самые высокие темпы роста:

  • Строительство (+21,1%)
  • Торговля (+20,2%)
  • Водоснабжение (+19,9%)

Также значительный прирост отмечен в транспорте, сельском хозяйстве и энергетике — от 19,5% до 17%.