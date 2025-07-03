Саратовцам рассказали, что у них к лету выросла зарплата

Рост зарплат в Саратовской области опережает среднероссийский.

По данным Минэкономики, реальные доходы жителей Саратовской области за январь-апрель 2025 года выросли на 4,9% с учетом инфляции, тогда как в целом по стране — на 3,8%. Номинальная средняя зарплата в регионе составила 61,4 тыс. рублей, что на 15,5% выше, чем годом ранее.

Лидеры по доходам:

Добыча полезных ископаемых — 93,2 тыс. руб.

Финансы и страхование — 87,7 тыс. руб.

IT и связь — 84,7 тыс. руб.

Самые высокие темпы роста:

Строительство (+21,1%)

Торговля (+20,2%)

Водоснабжение (+19,9%)

Также значительный прирост отмечен в транспорте, сельском хозяйстве и энергетике — от 19,5% до 17%.