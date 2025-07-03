Саратовцам рассказали, что у них к лету выросла зарплата

Рост зарплат в Саратовской области опережает среднероссийский.
По данным Минэкономики, реальные доходы жителей Саратовской области за январь-апрель 2025 года выросли на 4,9% с учетом инфляции, тогда как в целом по стране — на 3,8%. Номинальная средняя зарплата в регионе составила 61,4 тыс. рублей, что на 15,5% выше, чем годом ранее.
Лидеры по доходам:
- Добыча полезных ископаемых — 93,2 тыс. руб.
- Финансы и страхование — 87,7 тыс. руб.
- IT и связь — 84,7 тыс. руб.
Самые высокие темпы роста:
- Строительство (+21,1%)
- Торговля (+20,2%)
- Водоснабжение (+19,9%)
Также значительный прирост отмечен в транспорте, сельском хозяйстве и энергетике — от 19,5% до 17%.