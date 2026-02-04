Саратовцам рассказали, что учитывается при назначении единого пособия на детей

С 1 января 2026 года в России вырос прожиточный минимум (ПМ), а значит, изменился и размер единого пособия. Об этом сообщает СФР.
Он составляет 50%, 75% или 100% от ПМ в регионе проживания и зависит от доходов семьи.
Соцфонд России автоматически пересчитал выплаты в новом году, и пособие за январь в новом размере уже пришло на карты МИР 3 февраля.
Теперь при оформлении пособия в доходы семьи не учитываются:
- единовременные выплаты от работодателя при рождении или усыновлении ребенка
- ежемесячная помощь жителям Курской области, потерявшим жилье или имущество
Для назначения пособия доход трудоспособных членов семьи за 12 месяцев должен быть не ниже 8 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).
В 2026 году это — 216 744 рубля (учитываются зарплата и пособие по временной нетрудоспособности).
Важно: если доходов не было по уважительным причинам, лимит может быть снижен — действует правило нулевого дохода.
К уважительным причинам теперь также относятся пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.
Учет алиментов: новый порядок с 1 марта 2026 года.
Если алименты не оформлены через суд, при расчете доходов учитываются условные суммы:
- 1/4 размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на одного ребенка
- 1/3 — на двоих детей
- 1/2 — на троих и более детей
Среднемесячную номинальную начисленную зарплату в регионе можно узнать на сайте Росстата.
Подготовила Ольга Сергеева