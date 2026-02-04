Саратовцам рассказали, что учитывается при назначении единого пособия на детей

С 1 января 2026 года в России вырос прожиточный минимум (ПМ), а значит, изменился и размер единого пособия. Об этом сообщает СФР.

Он составляет 50%, 75% или 100% от ПМ в регионе проживания и зависит от доходов семьи.

Соцфонд России автоматически пересчитал выплаты в новом году, и пособие за январь в новом размере уже пришло на карты МИР 3 февраля.

Теперь при оформлении пособия в доходы семьи не учитываются:

единовременные выплаты от работодателя при рождении или усыновлении ребенка

ежемесячная помощь жителям Курской области, потерявшим жилье или имущество

Для назначения пособия доход трудоспособных членов семьи за 12 месяцев должен быть не ниже 8 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

В 2026 году это — 216 744 рубля (учитываются зарплата и пособие по временной нетрудоспособности).

Важно: если доходов не было по уважительным причинам, лимит может быть снижен — действует правило нулевого дохода.

К уважительным причинам теперь также относятся пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Учет алиментов: новый порядок с 1 марта 2026 года.

Если алименты не оформлены через суд, при расчете доходов учитываются условные суммы:

1/4 размера среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в регионе — на одного ребенка

1/3 — на двоих детей

1/2 — на троих и более детей

Среднемесячную номинальную начисленную зарплату в регионе можно узнать на сайте Росстата.

Подготовила Ольга Сергеева