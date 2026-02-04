В Петровске роботы начали рисовать картины

В детском технопарке «Кванториум» Петровская Саратовской области при школе № 1 состоялся мастер-класс по робототехнике.

Как сообщил глава района Максим Калядин, ученики 5 и 6 класса, изучив основы механики, собрали маленьких роботов, которые преобразуют поступательное движение во вращательное. Кульминацией мастер-класса стало создание общей картины, нарисованной с помощью собранных механизмов.

— Судя по результату — петровские роботы пока что предпочитают абстрактную живопись. Интересные занятия провёл руководитель ООО «Мега-Технологии» из Саратова Анатолий Горбунов. В будущем в нашем городе состоится ещё несколько практикумов по робототехнике и программированию, — отметил Калядин.

Напомним, «Кванториум» в Петровске был открыт в 2024 году благодаря национальному проекту Президента РФ «Образование». Он стал первым детским технопарком в малых городах региона.

Ольга Сергеева