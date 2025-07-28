Саратовцам рассказали, что важно знать при оформлении ИТ-ипотеки

Сотрудники аккредитованных ИТ-компаний могут взять льготную ипотеку по ставке до 6%.

Все условия этой программы и список банков — в специальном разделе на Госуслугах.

Вот несколько важных фактов, которые стоит учитывать до оформления кредита.

— Заемщиком может стать любой сотрудник аккредитованной ИТ-компании. Должность, образование и семейное положение не имеют значения. Но есть требования к возрасту, зарплате и стажу работы.

Проверить работодателя

— ИТ-ипотеку не могут взять сотрудники компаний, которые находятся в Москве или Санкт-Петербурге.

— Максимальная сумма кредита по льготной ставке — 9 млн ₽. Возможно повышение суммы до 18 млн ₽, но для разницы будет действовать рыночная ставка и другая льготная программа.

— ИТ-ипотека подходит для покупки участка и строительства дома, но только по договору подряда и с оплатой через счет эскроу.

— Льготная ставка действует в течение всего срока кредита. При увольнении она сохраняется только в том случае, если заемщик в течение 6 месяцев устроится в аккредитованную компанию. Если условие о трудоустройстве не соблюдается, новая ставка будет выше ключевой на дату оформления договора. Аналогично — при несоответствии работодателя условиям программы.

— Уровень зарплаты заемщика при проверке его соответствия условиям программы проверяется по месту регистрации работодателя. Рассчитывается средняя зарплата за 3 месяца:

— если компания или филиал зарегистрированы в городе-миллионнике, Московской или Ленинградской области — от 150 тыс. ₽,

— в остальных городах — от 90 тыс. ₽ до вычета НДФЛ.

— Вторичное жилье по этой программе купить нельзя. Подходят только новостройки и строительство.

— Рефинансирование ранее оформленных кредитов с помощью ИТ-ипотеки невозможно.

Другие варианты господдержки на жилье

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