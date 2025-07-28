Жители Ленинского района Саратова остались без воды

В Саратове сегодня, 28 июля, проводятся аварийно-ремонтные работы на городском водопроводе, что временно ограничило холодное водоснабжение в нескольких районах.

На Деловом проезде, 14 ведутся работы, из-за чего до полуночи не будет воды у жителей Вишнёвого проезда, Делового проезда, улицы Деловой (от проспекта 50 лет Октября до Тверской), а также в домах 63–73 по проспекту 50 лет Октября.

Параллельно работы идут на улице Антонова, 3б, где до конца дня останутся без водоснабжения дома 3а и 3б. Саратовводоканал планирует восстановить подачу воды до полуночи. Жителям затронутых домов рекомендуется заранее запастись водой.