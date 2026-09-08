Саратовцам рассказали, где можно взять электронный рецепт и зачем он нужен

На портале «Госуслуги» разъяснили порядок работы с электронными рецептами, которые приходят на смену бумажным назначениям врача.

Электронный рецепт представляет собой документ, сформированный лечащим врачом, и может использоваться для получения лекарств (включая льготные), специализированного лечебного питания и медицинских изделий.

В зависимости от даты выдачи объём информации в рецепте различается. Для рецептов, оформленных до 31 марта 2026 года, доступны дата создания, наименование медучреждения и данные врача. Для выписанных с 1 апреля 2026 года добавляются сведения о препарате с указанием действующего вещества, формы выпуска, дозировки, способа применения, срока действия и статуса льготного рецепта.

Продлить электронный рецепт нельзя, за исключением пациентов с хроническими заболеваниями — для них предусмотрено получение повторного рецепта по итогам телемедицинской консультации или очного приёма. Чтобы рецепты отображались в личном кабинете, необходимо дать согласие на получение данных. Просмотреть их можно в разделе «Рецепты», а для предъявления в аптеке — скачать в формате PDF или показать детальную информацию на экране (для рецептов с апреля 2026 года).

Ольга Сергеева