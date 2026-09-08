Саратовцам обещают похолодание до 3 градусов тепла ночью и сильный дождь

В Саратовской области 8 сентября ожидаются дожди, туман и сильный ветер.

Как сообщили в региональном гидрометцентре, в течение суток ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах — сильный. Ночью и утром возможен туман с видимостью до 500 метров и менее.

Ветер северо-западный: ночью 5–10 м/с с порывами до 14 м/с, днём 7–12 м/с с порывами до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13°, при прояснении может опуститься до +3°. Днём столбики термометров покажут +13…+18°.

Ольга Сергеева