Саратовцам рассказали, как готовят аккредитованных специалистов по ГО и ЧС

В Саратовской области подготовку специалистов в сфере гражданской обороны и ЧС проводит единственный в регионе аккредитованный учебно-методический центр.

Центр реализует 60 программ, включая уникальную для региона подготовку операторов системы экстренного вызова 112. Практические занятия проходят на реальном оборудовании резервного центра обработки вызовов. Также значительное внимание уделяется отработке навыков первой помощи с использованием современных тренажеров.

Опытные преподаватели центра не только обучают руководителей и специалистов, но и ведут широкую просветительскую работу по формированию культуры безопасности среди населения, — об этом сообщило издание «Регион 64».

Ольга Сергеева