Названы простаивающие объекты социальной инфраструктуры в Саратове и Энгельсе

Депутаты Саратовской областной Думы предложили изучить правомерность некоторых сделок, изменивших функционал ДК, спорткомплексов и даже объектов жизнеобеспечения.

Андрей Еремин привел в пример «Рубин» в Кировском районе Саратова, перепрофилированный в торговый центр.

«ДК «Рубин» в микрорайоне СХИ был центром притяжения жителей. Да, в «Рубине» и сегодня действуют кружки, но дети занимаются в крайне стеснённых условиях, скорее по остаточному принципу. Если закон был нарушен, так оставаться не должно», – подчеркнул парламентарий.

Дмитрий Полулях акцентировал внимание на потенциальных правовых рисках для приобретателей активов, если сделки были заключены «сомнительным путем».

«Было бы разумно, если бы нынешний владелец ДК «Строитель» в Энгельсе вышел на переговоры с властью, предложил не превращать здание в универсам, а вернуть ему изначальный функционал – социально-культурное значение. Потребность сегодня в таких учреждениях у города имеется, и помещение для культурного досуга никогда не будет лишним», – считает Полулях.

Депутат также назвал показательной судьбу ДК, некогда действовавшего при троллейбусном заводе в Энгельсе: «Учитывая его близость к стадиону «Торпедо», где тренируется много юных спортсменов, это помещение имеет большой потенциал».

Вместе с тем, Дмитрий Полулях отметил успешный прецедент возвращения в федеральную собственность кинотеатра «Родина» в Энгельсе.

«Сейчас идет процесс передачи его в областное ведение, после чего он перейдет в распоряжение муниципалитета для размещения там муниципального учреждения», – сообщил Полулях.

Наталия Бакал указала на общественный резонанс вокруг теннисных кортов на 5-й Дачной в Саратове, ранее находившихся на балансе Саратовского электроприборостроительного завода «Тантал». Объект был отчужден в частную собственность. Территориальное управление Росимущества рассматривает ситуацию.

«Надеюсь, будет найдено справедливое решение, и корты снова станут служить развитию массового спорта среди детей и взрослых», – подчеркнула Бакал.

Владимир Земсков привлек внимание к вопросам легитимности отчуждения объектов критической инфраструктуры в Балаково:

«Система водоотведения, включая очистные сооружения города, — это стратегический объект, естественная монополия муниципальной или региональной власти. Сейчас часть очистных, озеро Моховое и канал, выполняющие технологические функции, находятся в частных руках. Такая ситуация — это яркий пример системной проблемы, требующей решения по переводу критической инфраструктуры под государственный контроль. Это и санитарная безопасность, и экология и, в конце концов, вопросы социально-экономического развития региона и города».

Проблема отчуждения объектов государственной и муниципальной собственности, предположительно, с нарушением законодательства или по «сомнительным схемам», стала предметом совместной работы депутатов Саратовской областной Думы с надзорными органами и муниципалитетами.