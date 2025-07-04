Саратовцам рассказали, как использовать Госуслуги для проверок

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Статус самозапрета на кредиты

Если установили, должна появиться отметка в кредитной истории. Уведомление по каждому БКИ придет в личный кабинет в течение нескольких минут.

Остаток маткапитала

Можно проверить историю трат, размер индексации и доплату за следующего ребенка. Выписка с электронной подписью подойдет для банка и продавца жилья.

Автоштрафы

Начисления отображаются на портале и в приложении. В течение 30 дней можно оплатить со скидкой 25%.