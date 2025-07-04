Официально утверждены новые тарифы на капитальный ремонт с 2026 года: полный список районов

Повышение взносов на капремонт в Саратовской области произойдет с 2026 года.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление № 498-П от 30 июня 2025 года, которое увеличивает минимальные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов. Документ опубликован на официальном портале g-64.ru и вступит в силу 1 января 2026 года, повысив действующие тарифы в среднем на 16,7%.

Основные изменения по районам

Саратов: взнос вырастет с 9,29 ₽ до 10,84 ₽ за квадратный метр. Для квартиры площадью 60 м² ежемесячный платеж составит 650 ₽ (на 155 ₽ больше, чем сейчас).

Балаковский район: максимальный тариф достигнет 10,65 ₽/м² (сейчас 9,13 ₽).

ЗАТО Светлый: 9,78 ₽/м², Энгельсский район – 9,45 ₽/м².

Сельские районы: самые низкие ставки сохранятся в Краснопартизанском районе (4,13 ₽/м²) и Базарно-Карабулакском (4,87 ₽/м²).

Причины роста тарифов

Разница в тарифах между городами и сельской местностью связана с стоимостью строительных работ и содержанием жилфонда. В крупных населенных пунктах (Саратов, Балаково) расходы на инфраструктуру выше, чем в районах с малоэтажной застройкой.

Повышение взносов – часть ежегодной индексации, учитывающей инфляцию в строительной отрасли. В 2025 году рост цен в этом секторе составил 15,4%. В областном Минстрое поясняют, что собранные средства направляются на ремонт кровель, фасадов, инженерных систем и лифтов.

Несмотря на полугодовой запас до вступления изменений в силу, многие собственники квартир выражают недовольство.

«Почти 17% за год – это ощутимая нагрузка для пенсионеров и тех, чьи доходы не растут», – отмечают жители Саратова.

Власти подчеркивают, что откладывать ремонты нельзя – это может привести к ухудшению состояния домов и еще большим затратам в будущем. Однако вопрос социальной поддержки для малоимущих граждан остается открытым.