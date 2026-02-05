Саратовцам рассказали, как можно быстро вернуть деньги за «просрочку»

В Саратовской области напомнили о правах потребителей при покупке просроченных товаров.

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» (подразделение Роспотребнадзора) разъяснили порядок действий для граждан, столкнувшихся с покупкой просроченной продукции.

В соответствии со статьёй 18 Закона «О защите прав потребителей» и статьёй 503 Гражданского кодекса РФ, покупатель имеет полное право потребовать у продавца замены некачественного товара на качественный или возврата уплаченных денег.

Особое внимание эксперты уделили ситуации, когда употребление просроченного продукта нанесло вред здоровью. В этом случае необходимо сохранить все документы: медицинские справки, чеки на лекарства и любые другие доказательства понесённых расходов. Закон гарантирует полное возмещение вреда, причинённого товаром с недостатками.

При обращении к продавцу следует составить письменную претензию в двух экземплярах. Один из них необходимо вручить под роспись или отправить заказным письмом. Отказ в удовлетворении требований по причинам отсутствия чека, повреждённой упаковки или частичного использования товара является незаконным.

Если продавец отказывается выполнять законные требования добровольно, потребитель вправе обратиться в суд. В исковом заявлении можно требовать не только возврата стоимости товара, но и полной компенсации причинённых убытков, а также возмещения морального вреда.

Как правило, торговые сети возвращают деньги за испорченный товар сразу при предъявлении чека и самого товара.

Ольга Сергеева