Саратовские ветеринары помогли молодому быку после драки с конкурентом

В Ивантеевском районе ветеринары спасли пострадавшего в драке с сородичем быка.

В клинику обратился управляющий крестьянско-фермерским хозяйством, где содержалось животное. Прибывшие специалисты диагностировали у годовалого быка абердин-ангусской породы серьёзную травму — рассечение кожи нижнего века со скоплением сгустков крови.

Ветеринары провели хирургическую обработку раны с применением антисептических растворов. По итогам осмотра было принято решение обойтись без наложения швов.

Владельцу рекомендовали временно содержать животное в изоляции от остального стада для предотвращения повторных травм и обеспечения спокойного восстановления.

Ольга Сергеева