Саратовцам рассказали, как назначается единое пособие в зависимости от адреса

Единое пособие назначается гражданам РФ, которые постоянно живут в России. Об этом напомнили Госуслуги.

Заявление на единое пособие можно подать в регионе постоянной или временной регистрации заявителя. А если такой нет — по месту фактического проживания.

От региона зависит прожиточный минимум, с которым сравнивается среднедушевой доход. А также размер назначенного пособия.

Если пособие продлевается по месту временной регистрации и там прожиточный минимум выше, чем в регионе предыдущего обращения, проверяется фактический адрес.

Если родители в разводе, единое пособие получает тот из них, с кем живут дети.

В составе семьи можно учесть детей заявителя от предыдущего брака — даже если они проживают отдельно от этого родителя. Это влияет на среднедушевой доход. Но получать пособие можно только на детей при совместном проживании с ними.

При оценке нуждаемости учитывается недвижимость членов семьи — та, на которую оформлено право собственности на день обращения. Факт прописки в этом имуществе значения не имеет. При учете участков лимит площади определяется по месту регистрации заявителя.

При переезде в другой регион нужно сообщить в СФР. В прежнем регионе выплата пособия прекращается, в новом нужно подать заявление для назначения.

В Москве установлены отдельные правила назначения ежемесячного пособия на детей до 18 лет. Федеральные на этот регион не распространяются.

Для жителей новых регионов установлены особые правила назначения единого пособия.