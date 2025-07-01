Утром над Саратовской областью сбили 4 украинских беспилотника

В Саратовской области рано утром 1 июля силами ПВО сбиты 4 украинских дрона.

Всего за сутки уничтожено 60 БПЛА, включая 17 в Крыму, 16 над Ростовской областью и 11 над Азовским морем. Об этом информирует Минобороны РФ.

Губернатор Роман Бусаргин предупредил об угрозе атаки утром. В аэропорту «Гагарин» ввели ограничения на полёты.

Ранее, 25 июня, в регионе сбили 3 дрона, а 24 июня — 8. В начале июня атаки дроны повредили дом в Энгельсе и вызвали пожар на промышленном предприятии. Наиболее масштабный налёт произошёл 20 марта, когда ПВО уничтожили 54 БПЛА.