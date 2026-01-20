Саратовцам рассказали, как оформить налоговую выплату для семей с детьми

Родители с 2 и более детьми могут получить налоговую выплату при соблюдении условий по доходу и имуществу. Суть выплаты в том, что НДФЛ, уплаченный по ставке 13%, пересчитывается по ставке 6%, а разница поступает на счет родителя.

Фактически выплата составит 7% от годового дохода каждого из родителей.

Выплату с учетом доходов за 2025 год можно оформить в 2026 году. Как сообщают Госуслуги, форма заявления будет доступна с 1 июня 2026 года.

Основание: Федеральный закон от 13.07.2024 № 179-ФЗ — он действует с 1 января 2026 года, но срок оформления выплаты наступает позже этой даты.

Когда подавать заявление на выплату

▪️ с 1 июня до 1 октября 2026 — по доходам за 2025 год

▪️ далее ежегодно в этот период

Где заполнять заявление

▪️ на Госуслугах — онлайн. Сервис будет доступен с 1 июня 2026 года — к предусмотренному законом сроку подачи заявления.

▪️ в МФЦ или СФР — лично, тоже с 1 июня 2026 года.

Правила оформления — в Постановлении Правительства РФ от 27.12.2025 № 2173.

Подготовила Ольга Сергеева