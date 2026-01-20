Саратовцам рассказали, как оформить налоговую выплату для семей с детьми

Родители с 2 и более детьми могут получить налоговую выплату при соблюдении условий по доходу и имуществу. Суть выплаты в том, что НДФЛ, уплаченный по ставке 13%, пересчитывается по ставке 6%, а разница поступает на счет родителя.
Фактически выплата составит 7% от годового дохода каждого из родителей.
Выплату с учетом доходов за 2025 год можно оформить в 2026 году. Как сообщают Госуслуги, форма заявления будет доступна с 1 июня 2026 года.
Основание: Федеральный закон от 13.07.2024 № 179-ФЗ — он действует с 1 января 2026 года, но срок оформления выплаты наступает позже этой даты.
Когда подавать заявление на выплату
▪️ с 1 июня до 1 октября 2026 — по доходам за 2025 год
▪️ далее ежегодно в этот период
Где заполнять заявление
▪️ на Госуслугах — онлайн. Сервис будет доступен с 1 июня 2026 года — к предусмотренному законом сроку подачи заявления.
▪️ в МФЦ или СФР — лично, тоже с 1 июня 2026 года.
Правила оформления — в Постановлении Правительства РФ от 27.12.2025 № 2173.
Подготовила Ольга Сергеева