В центре Саратова на Радищева выставили на продажу квартиру дешевле миллиона рублей

В Саратове дешево продается двухкомнатная квартира в центральной части города.

Жилплощадь можно приобрести всего за 950 тысяч рублей.

Апартаменты находятся на первом уровне двухэтажного здания, возведенного в 1917 году, на улице Радищева. Общая площадь составляет 24,5 квадратных метра.

Согласно информации в объявлении, в помещении обновлены некоторые окна и установлена новая входная дверь из дуба, однако для комфортного проживания необходим косметический ремонт. Фотографии подтверждают нестандартную планировку: душевая кабина размещена непосредственно в кухонной зоне.

Для сравнения, на рынке присутствуют и более дорогие варианты с улучшенным состоянием. В частности, двухкомнатная квартира на 27 кв. м в историческом доме на улице Мичурина предлагается за 1,38 млн рублей. Наиболее низкая стоимость отмечена у четырёхкомнатной квартиры в 58 кв. м, расположенной в Заводском районе, с общей ценой 1,5 млн рублей.

Алиса Эай