Саратовцам рассказали, как получить разрешение на весеннюю охоту

В Саратовской области продолжается выдача разрешений на весеннюю охоту на пернатую дичь.

Теперь, как и в случае с пушными животными, количество разрешений не ограничено. Охотник выбирает один район и все доступные в нем участки, оплачивает госпошлину в 650 рублей и получает одно разрешение на этот район.

Подать заявление можно лично в комитете или через «Госуслуги». Однако первые 10 дней показали, что многие допускают ошибки при заполнении. Самые частые из них:

Несколько районов в одном заявлении. Одно заявление — только один район.

Неверное количество дичи. Нужно указывать ровно столько, сколько разрешено для конкретного вида птицы.

Выбор МФЦ. Получить разрешение в МФЦ нельзя, только лично или по почте.

Несоответствие района и зоны. Район, сроки и виды дичи должны соответствовать одной зоне.

Разрешение оформляют до пяти рабочих дней. Сначала специалист проверяет заявление и выставляет счет, после оплаты услуга оказывается.

На данный момент выдано уже около 2000 разрешений, из них 1450 — через «Госуслуги».

