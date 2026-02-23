В Саратове определили студентов-победителей регионального этапа по робототехнике

В Саратове определили лучших студентов-робототехников Приволжского округа.

Региональный этап интеллектуальной олимпиады, которую курирует полпред президента Игорь Комаров, прошел на базе СГУ имени Чернышевского.

За победу боролись пять команд из трех вузов: СГТУ, СГУ и Вавиловского университета. Будущие инженеры программировали промышленные контроллеры, настраивали софт и защищали проекты на лабораторных стендах. Жюри оценивало не только технические знания, но и умение мыслить нестандартно.

В итоге первое и третье места забрали представители политеха. Серебро — у команды классического университета.

Ольга Сергеева