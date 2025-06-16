Саратовцам рассказали, как потратить маткапитал на образование

Маткапитал можно направить на оплату образования для любого из детей в семье.

Как сообщают Госуслуги, не имеет значения, с рождением какого по счету ребенка оформлен сертификат. Его можно получить на младшего, а средства господдержки направить на обучение старшего или обоих детей

Примеры образовательных услуг для оплаты маткапиталом.

Сразу после рождения ребенка

— присмотр и уход в детском саду

Через 3 года после рождения

— вуз, колледж, техникум

— общежитие при учебном заведении

— частная школа или детский сад

— автошкола

— репетиторы со статусом ИП

— курсы иностранного языка

— онлайн-школа

— кружки и секции

Условия оплаты образования маткапиталом

— Организация или ИП находятся в России и имеют лицензию на образовательную деятельность.

— Обучающийся ребенок не старше 25 лет.

— Учеба еще не закончилась.

— В договоре или дополнительном соглашении к нему указано, что обучение оплачивается из средств маткапитала.