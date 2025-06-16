Саратовцам рассказали, как потратить маткапитал на образование

Маткапитал можно направить на оплату образования для любого из детей в семье.
Как сообщают Госуслуги, не имеет значения, с рождением какого по счету ребенка оформлен сертификат. Его можно получить на младшего, а средства господдержки направить на обучение старшего или обоих детей
Примеры образовательных услуг для оплаты маткапиталом.
Сразу после рождения ребенка
— присмотр и уход в детском саду
Через 3 года после рождения
— вуз, колледж, техникум
— общежитие при учебном заведении
— частная школа или детский сад
— автошкола
— репетиторы со статусом ИП
— курсы иностранного языка
— онлайн-школа
— кружки и секции
Условия оплаты образования маткапиталом
— Организация или ИП находятся в России и имеют лицензию на образовательную деятельность.
— Обучающийся ребенок не старше 25 лет.
— Учеба еще не закончилась.
— В договоре или дополнительном соглашении к нему указано, что обучение оплачивается из средств маткапитала.