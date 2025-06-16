Массовое ДТП под Самарой. «Рено» с саратовской семьей с детьми расплющило двумя грузовиками

Трагедия случилась 13 июня на 897 км трассы М-5 «Урал».

Здесь произошло столкновение с участием пяти автомобилей. В аварии, зарегистрированной в 14:35, столкнулись два грузовика («Скания» и «Ивеко») и три легковушки («Рено Логан», «Лада Гранта» и «Хендай»).

Самые тяжелые последствия оказались у «Рено» с саратовскими номерами — автомобиль с семьей оказался зажат между грузовиками и получил несовместимые с жизнью повреждения.

Погибли четыре человека, включая двоих детей. Еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Причины трагедии устанавливаются.