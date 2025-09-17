Саратовцам рассказали, как повторно взять семейную ипотеку

О двух условиях для повторной семейной ипотеки сообщили Госуслуги.

С 23 декабря 2023 года действует правило — льготный кредит на жилье с господдержкой можно взять только один раз. Но есть законная возможность оформить займ на покупку жилья повторно.

Если предыдущий льготный кредит оформлен до 23.12.2023

После этой даты можно взять еще одну семейную ипотеку без дополнительных условий.

Если льготный кредит оформлен после 23.12.2023

Повторно семейную ипотеку можно взять при совпадении условий:

— родился еще один ребенок

— предыдущая ипотека погашена

Подготовила Ольга Сергеева