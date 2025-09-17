Саратовские пенсионерки активно осваивают самокаты

В Краснопартизанском муниципальном районе Саратовской области представители старшего поколения с интересом обучаются катанию на самокатах.

Данная инициатива реализуется через пункт проката спортивного инвентаря «Активное долголетие», функционирующий на базе местного комплексного центра социального обслуживания населения.

Как отмечается на официальной странице учреждения в соцсети «ВКонтакте», по отзывам участников проекта, такой формат активности оказывает незамедлительный положительный эффект: способствует укреплению мышечного корсета, развивает вестибулярный аппарат и, что особенно важно, создает позитивный эмоциональный настрой.

Ольга Сергеева