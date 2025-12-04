Саратовцам рассказали, как составить закрытое завещание

Обычное завещание составляется с помощью и в присутствии нотариуса, который должен держать его содержимое в тайне.

Как сообщают Госуслуги, есть закрытое завещание — его содержание неизвестно никому, кроме завещателя, даже нотариусу. Его суть оглашают только после смерти завещателя. Основание: ст. 1126 ГК РФ.

Как завещателю оформить закрытое завещание

1. Обязательно написать от руки и подписать. Использовать компьютер нельзя.

2. Положить в конверт и заклеить.

3. Передать нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи.

Без нотариуса завещание не будет действительным. Просто написать его текст, запечатать в конверт и хранить у себя нельзя.

Что делает нотариус

В присутствии свидетелей:

1. Запечатывает подписанный ими конверт в другой конверт.

2. Делает на нем надпись по форме, указывая место, время принятия завещания и сведения о нотариусе, завещателе, каждом из свидетелей.

3. Выдает завещателю свидетельство о принятии завещания.

Ограничения

Не могут быть закрытыми:

▪️ совместные завещания супругов

▪️ наследственные договоры

▪️ завещания с решением об учреждении наследственного фонда

Что потом

Закрытое завещание в единственном экземпляре хранится у нотариуса.

После предоставления свидетельства о смерти завещателя нотариус:

▪️ в течение 15 дней и в присутствии 2 свидетелей вскрывает и оглашает завещание

▪️ составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол с полным текстом завещания

▪️ выдает наследникам нотариально удостоверенную копию протокола

Наследство принимается в обычном порядке.

Подготовила Ольга Сергеева