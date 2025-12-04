В Саратовской области прошёл Всероссийский военно-патриотический диктант

В начале декабря учебные заведения Саратовской области присоединились к масштабной просветительской акции — Всероссийскому военно-патриотическому диктанту.

Мероприятие, организованное учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания «Авангард», было приурочено к Дням воинской славы России. Об этом 4 декабря информирует пресс-служба областного министерства образования.

Участники из разных образовательных учреждений — школьники, студенты колледжей — проверили свои знания в области военной истории, государственной символики, культурного наследия и ключевых событий, включая специальный раздел, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Диктант охватил широкий исторический период — от Древней Руси до современности, что позволило участникам глубже осмыслить связь поколений и героическое прошлое страны.

Проведение диктанта стало частью системной работы по патриотическому воспитанию молодёжи, направленной на формирование гражданской ответственности, уважения к истории Отечества и укрепление национального самосознания, — отметили в министерстве.