Саратовцам рассказали, как упростить процесс оформления своей пенсии

Саратовский СФР ускоряет назначение пенсий, обновив 26 тысяч лицевых счетов.

Это позволит заранее оценить будущие выплаты, так как их размер зависит от точных данных о трудовом стаже и пенсионных коэффициентах.

Проверка сведений начинается за два года до наступления пенсионного возраста. Специалисты не только анализируют документы, но и помогают в их получении из архивов, от бывших работодателей и даже из компетентных органов иностранных государств.

Жители области могут обратиться за консультацией или проверкой пенсионных прав в клиентскую службу СФР. При себе необходимо иметь паспорт и документы, влияющие на пенсионные права. Также можно самостоятельно проверить сведения, заказав выписку с лицевого счета на портале Госуслуг.

Получить консультацию можно по бесплатному телефону контакт-центра: 8-800-100-00-01.

Ольга Сергеева