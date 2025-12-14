В Заводском районе Саратова из-за метели произошли аварии на электросетях

Заводском районе Саратова из-за непогоды остались без света несколько посёлков и улица Азина.

Накануне 13 декабря сильный ветер и снегопад вызвали серьёзные повреждения электросетей в Заводском районе Саратова. В результате аварии без электричества остались посёлки Увек, Воробьёвка, ОПХ и часть улицы Азина.

Все аварийные и коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Специалисты ПАО «Россети» обследуют оборудование для устранения повреждений, а ПАО «Т Плюс» предпринимает меры по восстановлению теплоснабжения, переведя котельные на резервные электрогенераторы.

Администрация Заводского района обратилась к жителям с рекомендациями оставаться дома, минимизировать поездки и парковать автомобили в безопасных местах вдали от деревьев и ветхих конструкций.

По всем вопросам можно обратиться на круглосуточную горячую линию района по номеру: 96-07-70.

Ольга Сергеева