Саратовцам рассказали, как увеличить размер пособий в декрете

Когда женщина работает, пособие по беременности и родам составляет 100% среднего заработка. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 40%.

Если стаж меньше полугода, зарплата меньше МРОТ или ее не было, пособия рассчитывают на основе МРОТ.

Госуслуги рассказали о двух 2-х случаях, когда размер пособий может стать больше.

Если мама работает — замена лет для расчета среднего заработка

Пособие по беременности и родам рассчитывается исходя из средней зарплаты за 2 календарных года, которые предшествуют году ухода в декрет.

Этот период можно заменить при двух условиях:

— в течение него у женщины был другой отпуск по беременности или уходу за ребенком,

— пособие станет больше

Можно подать заявление о замене расчетного периода на 2 более ранних года. Заменить можно оба года года или один из них, чтобы размер декретных вырос.

Если мама не работает — отпуск по уходу на другого члена семьи

Неработающая мама может получать только минимальное пособие — с оценкой нуждаемости. В 2025 году — 10 103,83 ₽ в месяц.

Но отпуск по уходу может взять работающий родственник — например, папа. Если у него зарплата больше 26 тысяч рублей, пособие в размере 40% будет выше минимального и без оценки нуждаемости. Отпуск можно прервать и получать выплаты одновременно с зарплатой даже при полной занятости.

Пособие до 1,5 лет выплачивается тому, кому оно оформлено изначально. Если его уже получает мама, папа может взять отпуск по уходу, но получатель выплат не изменится.

Ольга Сергеева