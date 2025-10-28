Утверждена программа развития опорных пунктов Саратовской области на 5 лет

Губернатор Роман Бусаргин утвердил программу развития инфраструктуры опорных населенных пунктов Саратовской области до 2030 года.

В перечень вошли более 40 населенных пунктов, включая Саратов, Энгельс и районные центры.

Программа устанавливает целевые показатели по развитию коммунальной инфраструктуры, транспорта, медицины и ликвидации свалок. Например, к 2030 году планируется увеличить парк общественного транспорта с 1227 до 1638 единиц, полностью ликвидировать несанкционированные свалки и увеличить протяженность дорог в нормативном состоянии с 450 до 500 км.

За выполнение программы несут ответственность профильные министры при содействии глав муниципальных образований. Документ также содержит демографические прогнозы, согласно которым численность населения в опорных пунктах к 2030 году составит 1,8 млн человек.

Наталья Мерайеф