Саратовцам рассказали, как защитить собаку от клещей весной

Ветеринары предупредили владельцев собак о смертельной опасности, скрывающейся в траве.

Специалисты призывают отказаться от использования человеческих средств от клещей для животных — они могут оказаться токсичными. При этом вакцинация не спасет от укуса, но значительно облегчит течение болезни и снизит риск гибели питомца.

Основная зона риска — высокая трава и кустарники. После каждой прогулки собаку необходимо тщательно осматривать, а густую шерсть прочесывать пуходеркой.

Если паразит присосался, извлекать его нужно пинцетом или специальным клещедером, захватывая у самой кожи выкручивающими движениями. Категорически запрещено использовать масло — это спровоцирует гибель клеща и повысит вероятность заражения. Ранку дезинфицируют хлоргексидином.

При любых тревожных симптомах, особенно изменении цвета мочи, ветеринарная помощь необходима немедленно.

Ольга Сергеева