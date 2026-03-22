Саратовский губернатор поблагодарил митрополита за помощь воинам на СВО

Губернатор и митрополия обсудили поддержку участников СВО и воспитание молодежи.

На встрече с представителями митрополии губернатор Роман Бусаргин обсудил совместные проекты по укреплению духовно-нравственных ценностей и поблагодарил священнослужителей за вклад в воспитание подрастающего поколения.

Особое внимание уделили помощи военнослужащим. Глава региона отметил масштабную работу с бойцами СВО и их семьями, а также помощь прихожан в сборе гуманитарных грузов.

«Эта работа очень ценна. Со своей стороны будем поддерживать подобные социальные и гуманитарные проекты», — подчеркнул Бусаргин.

